Krakow saldırısında 6 kişi öldü, saldırganın evinde 2 kadın 1 erkek cesedi bulundu

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(ANKARA) - Polonya'nın Krakow kentinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından, saldırganın evinde 2 kadın ve bir erkeğin cesedi bulundu. Polonya Başbakanı Donald Tusk, hayatını kaybeden 3 kişinin saldırganın aile üyeleri olabileceğini açıkladı.

Polonya'nın Krakow kentindeki Ana Meydan'da dün düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, dün gece Krakow'da bakanlar ve güvenlik birimlerinin yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, saldırganın evinde 2 kadın ve bir erkeğin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Tusk, hayatını kaybeden kişilerin saldırganın aile üyeleri olduğunun değerlendirildiğini belirtti. Cesetlerin, insansız hava aracı (İHA) tarafından gönderilen görüntülerin incelenmesi sonucunda tespit edildiğini aktaran Tusk, yeni bilgiler edinildikçe kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

SALDIRIDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Krakow'un turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Ana Meydan'ına dün yerel saatle 15.00 sıralarında yüksek hızla bir otomobil girmişti. Araçtan, üniformaya benzer kıyafetler giyen, maskeli 24 yaşındaki Polonya vatandaşı bir erkek çevreye rastgele ateş açmıştı.

Silah seslerinin ardından meydandaki vatandaşlar, çevredeki kafe, restoran ve binaların avlularına sığınırken, güvenlik güçleri bölgeyi giriş ve çıkışlara kapatmıştı. Son açıklanan bilgilere göre, saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Yaralılar arasında bulunan saldırgan hastanede tedaviye alındı.

Kaynak: ANKA