Köyün resmen kabusu oldu! 300 kişiyi yiyen dev canlı 2016'dan beri gizemli şekilde kayıp

Doğu Afrika Burundi'deki Tanganyika Gölü'nde 1987'den beri 300'den fazla balıkçı ve yıkanan kişiyi öldürdüğüne inanılan dev Nil timsahı adeta köyün kabusu haline geldi. 2016 yılından bu yana gölün hiçbir yerinde görülmeyen timsah için "Eğlence için onu öldürmeyin" uyarısı yapıldı.

Doğadaki hayvanların en tehlikelilerinden biri olarak görülen timsahlar, özellikle ABD, Hindistan ve Doğu Afrika'da ciddi ölümlere neden oluyor. Afrika'nın Burundi kentindeki Tanganyika Gölü'nde de yine timsahlarla ilgili korkunç bir olay yaşandı.

ŞU ANA KADAR 300 KİŞİYİ YEDİ

1987 yılından 2016 yılına kadar en az 3000 balıkçı ve köylüyü yediği tahmin edilen dev Nil timsahı, köyün adeta kabusu haline geldi. 2016 yılından bu yana gizemli bir şekilde ortaya görülmeyen ve sırra kadem basan timsah için "Eğlence amacıyla öldürmeyin" uyarısı yapıldı.

YAŞI DA ÇOK YÜKSEK

Gustave olarak bilinen timsahın şu an itibariyle 100 yaşından büyük olduğu ifade ediliyor. Timsahın öldüğüne dair hiçbir kanıt bulunamazken, hala yaşadığı tahmin ediliyor. Fakat timsahın nerede olduğu sır olmaya devam ediyor. Dünya basını da konuya büyük ilgi gösteriyor.