Köydeki herkesin dikkatli olması istendi! Sıcaklar yüzünden ortaya çıkan hayvan ürkütüyor

İngiltere'nin Midlands bölgesinde görülen büyük kedi benzeri bir yaratık, tedirginliğe neden oldu. Uzmanların kuraklık nedeniyle şehre inmiş olabileceğini belirttiği hayvan için köylere yönelik uyarı yapıldı.

Dünya genelinde havaların ısınmasıyla birlikte hayvanların ormanda su bulma ihtimalleri de azaldı. Kuraklık ve yoğun sıcaklıklarla boğuşan ülkeler arasında yer alan İngiltere de bu durumdan nasibini alan ülkeler arasında.

KÖPEK GEZDİRMEYE ÇIKTIĞINDA FARK ETTİ

İngiltere'de Patsy Toleman adlı vatandaş, Midlands bölgesinde köpeğini gezdirdiği sırada büyük kedi benzeri bir yaratıkla karşılaştığını ifade etti. Toleman daha sonra yaratığın hızla ortadan uzaklaştığını dile getirdi.

"SICAKLARDAN DOLAYI GELİYORLAR"

Toleman'ın sözleri üzerine uzmanlardan da açıklama geldi. İngiliz uzmanlar, bu hayvanların ormanda su bulamamaları nedeniyle yaşam yerlerine inmeye başladıklarını ve özellikle kırsal kesimde yaşayanların dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.