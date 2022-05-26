Kovid sonrası bazı hastalarda ortaya çıkan koku bozukluğunun sebebi bulundu - Haberler

Parosmi olarak bilenen ve Kovid-19 geçiren bazı hastalarda da görülen koku bozukluğunun sebebi bulundu. Bilim insanları, bazı yiyecek ve içeceklerin parosmisi olan insanlara iğrenç kokmasının sebebinin (ve muhtemelen tatlarının) "2-furanmethanethiol" molekülü olduğunu açıkladı.

İngiltere'deki Reading Üniversitesi Lezzet Merkezi'nden bilim insanları, Kovid-19 sendromu sonrası görülebilen, kokuları olduğundan farklı algılama (parosmi) hastalığına yol açan molekülün, 2-furanmethanethiol olduğunu açıkladı. Aynı zamanda kahvede de bulunan oldukça güçlü koku molekülü 2-furanmethanethiol'un, parosmisi olanlarda iğrenme hissini tetiklediği belirtildi.

Pandemi sırasında Kovid-19 belirtileri, vakaların yüzde 50-60'ında koku ve tat kaybını içeriyordu ve bunların yaklaşık yüzde 10'unda parosmi gelişti. Avrupa'da 2 milyon kişi parosmiye sahip olduğu ifade edildi. Parosmisi olanlar, örneğin dışkı kokusunu 'daha az rahatsız edici veya bisküvimsi' olarak tanımlayarak, en rahatsız edici kokuları farklı şekilde deneyimleyebiliyor.

Demirören Haber Ajansı / Dünya