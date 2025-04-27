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Kosova'da Meclis Başkanlığı İçin Beşinci Oylama da Sonuçsuz Kaldı

Kosova'da Meclis Başkanlığı İçin Beşinci Oylama da Sonuçsuz Kaldı
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Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçim sonrası meclis başkanını belirlemek için yapılan beşinci oylama sonuç vermedi. Kendin Karar Al Hareketi'nin adayı Albulena Haxhiu, gerekli oy sayısına ulaşamadığı için seçilemedi.

KOSOVA'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından meclis başkanını belirlemek için yapılan beşinci tur oylamadan da sonuç çıkmadı.

Kosova Meclisi'nin 15 Nisan'da başlayan ve 6 defa ertelenen Genel Kurul oturumuna bugün devam edildi. Genel seçimden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi, meclis başkanlığına bir kez daha Albulena Haxhiu'yu önerdi. Yapılan oylamada 57 milletvekilinin desteğini alan Haxhiu, meclis başkanı olması için gerekli 61 oya ulaşamadı.

Meclis başkanı, oturumu 29 Nisan'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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