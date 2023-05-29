Kosova'da çıkan olaylarda 75 kişi yaralandı

Kosova'nın kuzeyinde çoğunluğunu Sırpların oluşturduğu bölgede Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamasına karşı çıkan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 25'i NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) askeri olmak üzere toplam 75 kişi yaralandı.

Kosova'nın kuzeyinde çoğunluğunu Sırpların oluşturduğu bölgede Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamasına karşı çıkan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 25'i NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) askeri olmak üzere toplam 75 kişi yaralandı.

Kosova'nın kuzeyinde Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok'da Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamasına karşı çıkan Sırplar ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede aralarında NATO'nun KFOR askerlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Kuzey Mitroviça Hastanesi Başhekimi Zlatan Elek yaptığı açıklamada, çıkan olaylarda 50 kişinin yaralandığını belirterek, 3 yaralının hastanede tedavi altında olduğunu ve 1 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

KFOR Komutanı General Angelo Michele Ristuccia ise, KFOR'da görevli Macar ve İtalyan askerlerinin saldırıların hedefi haline geldiklerini ve 25'e yakın askerin yaralandığını bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antoniyo Tajani, KFOR'da görevli 11 İtalyan askerin çıkan çatışmalarda yaralandığını duyurarak, yaralı askerlerden 3'ünün durumunun ağır olduğunu fakat hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.

Kosova- Sırbistan arasındaki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde 26 Mayıs'ta Sırpların yoğun olarak yaşadığı belediyelerde etnik Sırplar ile Kosova polisi arasında gerginlik yaşanmış, polis Sırplar tarafından boykot edilen ve seçimle göreve gelen Arnavut asıllı yeni belediye başkanlarının belediye binalarına girişine izin vermeyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de Kosova'da yaşanan gerginliklerin ardından orduya savaşa hazır olma ve Kosova sınırına hareket emri vermişti.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor. - PRİZREN

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