Kosova'da çatışma sonrası manastıra sığınan Sırp grubun görüntüleri yayınlandı

Kosova'nın kuzeyinde Pazar günü Kosova polisi ve Sırp grup arasında yaşanan çatışmanın ardından manastıra sığınan Sırp grubun görüntüleri yayınlandı. Sırp grupta, Kosova makamları tarafından uzun zaman aranan ve ABD'nin kara listesinde bulunan, Sırp Listesi Partisinin Başkan Yardımcısı Milan Radojçiç'in olduğu da tespit edildiği ifade edildi.

Kosova'da Kuzey Mitroviça'da yer alan Leposavic sınır bölgesinde polis ile silahlı Sırp grup arasında Pazar günü çıkan çatışmada 5 kişi hayatını kaybetmişti. Çatışma sonrası Banjska Manastırı ve çevresindeki bazı evlere baskın düzenleyerek Sırp gruba ait mühimmata da el koyan Kosova polisi, saldırganların dron ile çekilmiş görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, Sırp grubun manastırda üniformalarla ve ellerinde silahlarla olduğu görülüyor. Dron görüntülerinden Sırp grupta Kosova makamları tarafından uzun zaman aranan ve ABD'nin kara listesinde bulunan, Sırp Listesi Partisinin Başkan Yardımcısı Milan Radojçiç'in olduğu da tespit edildiği ifade edildi. Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla konuya ilişkin açıklamasında, "Baş suçlu Radojicic, bu terör örgütünün ve polis memuru Afrim Bunjaku'nun öldürüldüğü saldırının lideriydi. Bu, onun Kosova Cumhuriyeti'ne karşı terörist faaliyetinin bir başka kanıtıdır. Sırp Listesi'nin başkan yardımcısı, terör saldırısının ve terörist grubunun lideridir. Terör saldırısının haritası, her geçen gün netleşiyor: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırp Listesi aracılığıyla ve onlar da başkan yardımcıları Radojicic aracılığıyla, Kosova Cumhuriyeti'nin hukuki ve anayasal düzenine karşı terör eylemi gerçekleştirerek Cumhuriyetimizi istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar "dedi.

Mühimmata el konmuştu

Kosova'nın kuzeyinde 30 kişilik silahlı Sırp grup, pazar Kuzey Mitroviça'da yer alan Leposavic sınır bölgesindeki Zveçan Belediyesi'ne bağlı Banjska köyü girişindeki köprüye 2 adet plakasız kamyon ile barikat kurarak trafiği kapatmış ve ihbar üzerine bölgeye giden polislere ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu Afrim Bunjaku hayatını kaybetmiş, 1 polis de yaralanmıştı. Saldırganlar daha sonra Banyska Manastırı'na konuşlanmıştı. Kosova polisi tarafından manastır ve bölgede birçok eve yapılan baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmişti. Kosova Emniyet Müdürü Gazmend Hoca yaptığı açıklamada, düzenlenen baskınlarda 1 ağır zırhlı araç, 24 araç, 2 motosiklet, 150 patlayıcı madde, dinamit, 23 elektrikli fünye, 20'ye yakın susturucu ve 230'un üzerinde şarjör, 4 güvenlik kamerası, 3 dron, 30 AK-47 tipi tüfek, 6 makineli tüfek, 29 dolu fişek, 21 kurşun geçirmez yelek, 2 telsiz ve 100'den fazla askeri üniformanın ele geçirildiğini söylemişti.

Sırbistan aleyhinde yaptırım talebi

Kosova İçişleri Bakanı Xhlela Sveçla, silahlı saldırganlarla bağlantılı oldukları açıklanan 6 kişinin daha gözaltına alındığı duyurmuştu. Kosovalı yetkili, saldırganlar arasında olduklarından şüphelenilen en az altı kişinin de Sırbistan'a kaçtığını ve buradaki bir hastanede tedavi altına alındıklarını ifade ederek, Sırbistan'dan şüphelilerin iadesini talep etmişti. - MİTROVİÇA