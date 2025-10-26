Kosova'da Albin Kurti'nin Yeni Hükümeti Güven Oyu Alamadı

KOSOVA'da genel seçimden birinci sırada çıkan Kendin Karar Al Hareketi'nin Genel Başkanı Albin Kurti'nin meclise sunduğu yeni hükümet, güven oylamasında yeterli oyu alamadı.

Kosova Meclisi, Dimal Basha başkanlığında yeni hükümete güven oylaması için toplandı. Kendin Karar Al Hareketi'nin (Vetevendosje) Genel Başkanı ve başbakan adayı Albin Kurti, mecliste yer alan partilerden hiçbirinin koalisyon hükümetine katılmayı kabul etmediğini duyurdu. 120 sandalyeli mecliste yapılan oylamada, milletvekillerinden 56'sı 'evet', 52'si 'hayır' oyu kullandı, 4 milletvekili 'çekimser' kaldı. Böylelikle, Kurti'nin başkanlığındaki hükümet güvenoyu alabilmek için gereken 61 oya ulaşamadı.

Meclis Başkanı Basha, oturumu sonlandırırken, sorumluluğun artık Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye geçtiğini bildirdi.