Korona bitmeden yeni kabus! İngiltere'nin başı yıllar sonra hortlayan ölümcül kızıl hastalığıyla büyük belada

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte dünya genelindeki koronavirüs ve grip vakaları yeniden yükselişe geçerken, İngiltere yeni bir salgınla karşı karşıya. En son 19. yüzyılda görülen ve çocuk ölümlerine neden olan kızıl hastalığının yeniden hortladığı ülkede acil durum ilan edilirken, özellikle 10 yaş altı çocuklarda görülen hastalık konusunda halka uyarılarda bulunuldu. Hastalığın ateş, halsizlik, karın ağrısı, bulantı ve kusma ve boyun tutulması gibi semptomlar gösterdiği ifade ediliyor.

İngiltere'de 19. yüzyılda görülen ve çocuk ölümlerine yol açan bir hastalık yeniden hortladı. Uzmanlar, özellikle 10 yaş altı çocuklarda görülen, ancak yetişkinlerde de görülebilen kızıl hastalığının anormal düzeyde arttığını açıkladı.

BULANTI VE KUSMA GİBİ SEMPTOMLAR GÖRÜLÜYOR

Bakteriyel bir enfeksiyon hastalığı olan kızıl, özellikle dil, yüz, koltuk altları ve kasık bölgesindeki kırmızı lekelerle kendini belli ediyor. Ateş, halsizlik, boğazda ağrı, karın ağrısı, bulantı ve kusma ve boyun tutulması gibi semptomların görüldüğü hastalık, zamanında tedavi edilmezse yüksek riskli sonuçlara, hatta ölüme ve başka hastalıklara sebep olabiliyor.

VAKA SAYISI NORMALİN ÜZERİNDE

İngiltere Ulusal Sağlık Kurumu (NHS), halka kızıl hastalığına dikkat etme çağrısı yaptı. Özellikle çocuklu aileleri uyaran uzmanlar, vaka sayısının normalin çok üzerinde seyrettiğine dikkat çekti.

BELİRTİLERİ KORONAVİRÜS İLE BENZERLİK TAŞIYOR

Vaka sayısının hızla yükselmesinde, muhtemelen Covid kurallarının kaldırılmasının da etkili olduğu belirtildi. Uzmanlar ayrıca belirtilerin benzer olması nedeniyle hastalığın Covid'le karıştırılabileceğini, yine de derideki kızarıklıklarla hastalığın fark edilebileceğini bildirdi.

DİLDEKİ KIZARIKLIK EN AYIRT EDİCİ BELİRTİ

Hastalık genelde kısa sürede, yani bir iki günde belirti göstermeye başlıyor. Özellikle dildeki kızarıklık hastalığın en ayırt edici belirtisi olarak öne çıkıyor. Uzman Doktor Chun Tang, "Bu hastalık İngiltere'de nadir görülüyordu ama son yıllarda çok arttı. Epey bulaşıcı bir hastalık" dedi.

"BELİRTİLERİN GÖRÜLDÜĞÜ ÇOCUKLAR KARANTİNAYA ALINMALI"

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre kızıl hastalığının öksürme ve yakın temas, ortak alan kullanımı ve kıyafet yoluyla geçebildiğine dikkat çeken doktorlar, belirtilerin görülmesi halinde çocukların okula gönderilmemesini ve karantinaya alınmasını tavsiye ediyor.