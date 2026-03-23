Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı

İran'ın son haftalarda Körfez ülkeleri ve İsrail'e yönelik yoğun füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları, bölgede endişeyi artırdı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) halkın duyduğu patlama benzeri sesler sonrası yetkililerden dikkat çeken bir açıklama geldi.

İRAN'DAN YOĞUN SALDIRI

İran'ın 28 Şubat'tan bu yana Körfez ülkelerine toplam 4 bin 911 füze ve İHA, İsrail'e ise 850 füze ve insansız hava aracı gönderdiği bildirildi. Bu saldırılarda en büyük hedefin Birleşik Arap Emirlikleri olduğu belirtildi.

Verilere göre İran'a ait 1.797 füze ve İHA, 28 Şubat ile 11 Mart tarihleri arasında BAE'ye yönlendirildi. Bu sayı, Tahran yönetiminin Körfez ülkelerine yönelik saldırılarının yaklaşık yüzde 56'sını oluşturdu.

HALK HER SESTE TEDİRGİN

Yoğun saldırılar sonrası BAE'de yaşayan vatandaşların, duydukları her seste tedirgin olduğu ifade ediliyor. Özellikle gece saatlerinde duyulan gürültüler endişeye neden oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Birleşik Arap Emirlikleri İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde duyulan seslere ilişkin yaptığı açıklamada, bu seslerin gök gürültüsünden kaynaklandığını duyurdu.

"TEHDİT ANINDA UYARI YAPILACAK"

Bakanlık ayrıca, herhangi bir tehdit durumunda Ulusal Erken Uyarı Sistemi aracılığıyla halka derhal bilgi verileceğini ve gerekli talimatların paylaşılacağını vurguladı.