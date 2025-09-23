Kopenhag Havalimanı'nda Dron Alarmı: Uçuşlar Yeniden Başladı

KOPENHAG Havalimanı'nda dron alarmı nedeniyle durdurulan uçuşların yeniden başladığı bildirildi.

Danimarka'nın en büyük havalimanı olan Kopenhag Havalimanı, hava sahasında görülen insansız hava araçları nedeniyle bir süre kapatıldı. Polis, bölgede birkaç dronun tespit edildiğini duyurdu. Yetkililer, operasyonların pazartesi akşamı askıya alındığını belirtti. Uçuşlar, tehlikeli bir durum olmadığı açıklamasının ardından yeniden başladı.