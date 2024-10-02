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Kopenhag'da İsrail Büyükelçiliği Yakınında İki Patlama

Kopenhag'da İsrail Büyükelçiliği Yakınında İki Patlama
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Danimarka'nın Kopenhag şehrinde, İsrail Büyükelçiliği yakınlarında meydana gelen iki patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve patlamaların büyükelçiliği hedef alıp almadığı henüz belirlenemedi.

(ANKARA) - Danimarka polisi, Kopenhag'da İsrail Büyükelçiliği yakınlarında iki patlama meydana geldiğini olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, patlamaların büyükelçiliği hedef alıp almadığını söylemek için henüz çok erken olduğu kaydedildi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'taki İsrail Büyükelçiliği'nin yakınlarında iki patlama meydana geldi. Danimarka polisi, sosyal medyada yayınladığı açıklamada, patlamalarda kimsenin yaralanmadığını ve konuya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Polis olay yerine giriş çıkışları durdururken, arama köpekleri ve adli tıp ekipleri de bölgede incelemelerde bulundu.

Patlamaların, aralarında İran, Tayland, Türkiye ve Romanya'nın da bulunduğu çok sayıda elçilik binalarının yer aldığı İsrail Büyükelçiliği'nin yakınlarında gerçekleştirildiği aktarıldı.

Polis, patlamaların yoğunluğu veya yol açmış olabileceği hasar hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi reddederken, patlamaların büyükelçiliği hedef alıp almadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi. Kopenhag'taki şiddetli bir patlamanın duyulmasının ardından Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği'nin çevresi de kapatıldı.

Kaynak: ANKA / Dünya

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