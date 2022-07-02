Köpekbalığı, 68 yaşındaki kadını parçaladı, çevredekiler çaresizce izledi! O anlar kamerada - Haberler

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Köpekbalığı, 68 yaşındaki kadını parçaladı, çevredekiler çaresizce izledi! O anlar kamerada

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Dünya
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Mısır'da köpekbalığının saldırısına uğrayan kadın feci şekilde can verdi. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen saldırı anında köpekbalığı ile mücadele etmeye çalışan kadına kimsenin yardım edemediği görülüyor.

Mısır'da kıyıya yakın bir noktada yüzen 68 yaşındaki Avusturyalı bir kadın turist, köpek balığının saldırısına uğradı. Saldırıda kolu ve bacağı kopan kadına kimse yardım edemedi. Kanlar içinde kalan kadın, ağır yaralanmasına rağmen kıyaya yüzmeyi başardı. Olay yerine gelen ambulansa hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dehşet anları çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Mısır 3. Sayfa Dünya Haberler

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