Konya Hadim'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Konya'nın Hadim ilçesinde meyve bahçesinde başlayan yangın ormana sıçradı. Yangına müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. 2.5 hektarlık alan kül oldu.

KONYA'nın Hadim ilçesi Küplüce Mahallesinde meyve bahçelerinde başlayan yangında alevler ormana da sıçradı. Bölgeye çok sayıda iftaiye, arazöz, su tankeri, iş makinaları sevk edildi. Ekipler, alevlerin söndürmek için çalışmasını sürdürüyor. Hadim ilçesi Küplüce Mahallesi'nde meyve bahçesinde başlayan yangında alevler ormana sıçradı. Bunun üzerine başta Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler olmak üzere, büyükşehir belediyesinin itfaiye ekipleri. arazözler, su tankerleri, iş makineleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahaleya havadan da destek için helikopter talep edildi. Ekipleri yangına müdahale etmeye çalıştığını belirten Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, "Orman yangını büyümek üzere ve ekipler yönlendirildi. Orman Bölge Müdürlüğü,Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ekipleri, Ermenek Belediyesi ekipleri hepsi yönlendirildi ve kontrol altına alınmaya başlandı."dedi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI; 2,5 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Konya'nın Hadim ilçesi Küplüce Mahallesi'nde meyve bahçesinde çıkan yangının, ormana sıçramasıyla bölgeye başta Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan helikopterle yapılan müdahaleyle birlikte yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 1 hektarı zirai alan olmak üzere 2.5 hektarlık alan kül oldu. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürürken, jandarma da yangının çıkış nedenini araştırıyor. (DHA)