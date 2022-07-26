Kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten atlayarak hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden 30 yaşındaki yolcunun cansız bedeni otoyol üzerinde bulundu. Yetkililer, yolcunun şoförün koltuğunu terk ettiği ve otobüsün kontrolden çıktığı düşüncesine kapılarak bu eylemi gerçekleştirdiğini bildirdi. Yolcunun olay sırasında herhangi bir rahatsızlık durumu yaşadığı ya da uyuşturucu madde etkisi altında olup olmadığı ise bilinmiyor.

KAMERA O ANLARI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, adamın önce otobüsün kapısını açmaya çalıştığı ancak başaramayınca yangın söndürme tüpü ile otobüsün camını kırdığı görüldü.

"HADİ GİDELİM, BAKIN ŞOFÖR YOK"

Otobüsü terk etmekte kararlı olduğu görülen adam, diğer yolculara "Hadi gidelim, bakın şoför yok" demesinin ardından kırdığı camdan yola atladı. Otobüste bulunan diğer yolcuların atlayan adamı sadece izleyerek olaya hiçbir müdahalede bulunmaması ise tepki çekti.