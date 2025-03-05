Kongre salonunda ilginç olay! Uyarıları dinlemeyince salondan kovuldu

ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla ilgili konuştu.

KONUŞMASINA İZİN VERMEDİ

Donald Trump'ın Kongre'ye hitabının başında ise daha önce hiç yaşanmayan bir olay yaşandı. Trump'ın Kongre'ye hitabının başında ayağa kalkıp konuşmasına izin vermeyen Demokrat Vekil Al Green salondan atıldı.

UYARILARA RAĞMEN GERİ ADIM ATMADI

Trump'ın konuşmasına başlamasıyla birlikte devreye girip sözlerini bölmeye çalışan Green, Meclis Başkanı Mike Johnson'ın tüm uyarılarına rağmen geri adım atmadı. Salonu ayağa kaldıran olayın ardından tepkiler yükselince Green salondan kovuldu.