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Kongo'da Ebola Salgınında Can Kaybı 2 Bin 911'e Yükseldi

Kongo'da Ebola Salgınında Can Kaybı 2 Bin 911'e Yükseldi
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 911'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 15 Mayıs'ta ilan edilen salgında doğrulanmış vaka sayısı ise 6 bin 41 olarak kaydedildi.

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 911'e yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son verilere göre, 15 Mayıs'ta ilan edilen ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 6 bin 41'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 911'e çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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