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Kongo'da Ebola salgınında ölü sayısı 2 bin 680'e yükseldi

Kongo'da Ebola salgınında ölü sayısı 2 bin 680'e yükseldi
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında can kaybı artıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgının başlangıcından bu yana doğrulanan vaka sayısı 5 bin 584'e, ölü sayısı ise 2 bin 680'e ulaştı. Virüs, 6 eyalette 57 bölgeye yayılırken, bin 215 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 680'e, doğrulanmış vaka sayısı ise 5 bin 584'e yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ebola salgınının, 6 eyalette 57 bölgeye yayıldığı bildirildi. Açıklamada, salgının başlangıcından itibaren 5 bin 584 vakanın doğrulandığı, hastalığa yakalanan 2 bin 680 kişinin hayatını kaybettiği ve 1215 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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