Kongo'da Ebola salgınında ölü sayısı 2 bin 680'e yükseldi

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 680'e, doğrulanmış vaka sayısı ise 5 bin 584'e yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ebola salgınının, 6 eyalette 57 bölgeye yayıldığı bildirildi. Açıklamada, salgının başlangıcından itibaren 5 bin 584 vakanın doğrulandığı, hastalığa yakalanan 2 bin 680 kişinin hayatını kaybettiği ve 1215 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı