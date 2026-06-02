Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne alabora oldu: 11 ölü

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nin Kwilu eyaletinde teknenin alabora olması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin batısındaki Kwilu eyaletindeki Inzia Nehri üzerinde Masi ile Manimba kasabaları arasında sefer yapan bir teknenin kayalıklara çarparak alabora olduğu bildirildi. Kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 47 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Yetkililer, kaybolan yolcuların bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı