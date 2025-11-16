Kongo'da Sağlık Merkezine Saldırı: 20 Sivil Hayatını Kaybetti

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinde, silahlı isyancı grubun sağlık merkezine saldırısında 20 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo basını, 'Demokratik İttifak Güçleri (ADF)' adlı isyancı grup üyelerinin, Kuzey Kivu eyaletine bağlı Biambwe bölgesindeki Biambwe Sağlık Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda, sağlık merkezindeki 20 hasta ve refakatçinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Saldırganların, bazı hastane odalarını ateşe verdiği ve tıbbi malzemeleri yağmalayarak bölgeden uzaklaştığı kaydedildi.