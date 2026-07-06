Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 1561'e yükseldi

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1561'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 506'ya yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda 15 Mayıs'ta ilan edilen 17'nci Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 1561'e, yaşamını yitirenlerin sayısının 506'ya yükseldiği bildirildi. Salgında 253 kişinin iyileştiği, 628 hastanın ise izolasyonda veya hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı