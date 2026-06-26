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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 304'e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 304'e yükseldi
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 304'e çıktı. 1155 vaka kaydedilirken, 138 kişi iyileşti, 318 kişinin tedavisi sürüyor.

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 304'e yükseldiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ebola salgınında 15 Mayıs'tan bugüne kadar doğrulanmış 1155 vaka kaydedildiği, 304 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ve tedavi gören 138 kişinin iyileştiği belirtildi. Açıklamada, 318 kişinin tedavisinin ise devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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