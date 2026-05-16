Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını başladı

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nin doğudaki Ituri eyaletinde Ebola vakaları görüldüğü bildirildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, 15 Mayıs itibarıyla Ituri eyaletinde Ebola virüsü kaynaklı olduğundan şüphelenilen 246 vaka ve 65 ölümün kayıtlara geçtiği belirtildi. Açıklamada, Kinşasa'daki Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü'nün incelediği 20 örneğin 13'ünde Ebola virüsü tespit edildiği, virüsün genetik incelemesinin sürdüğü kaydedildi.

Salgın, 'ülkede 1976'dan bu yana kaydedilen 17'nci Ebola salgını' olarak kayıtlara geçti.

