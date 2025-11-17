Kongo'da bakan ve heyetini taşıyan uçak pistten çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletindeki Kalando bölgesinde bir bakır madeninde dün meydana gelen çökme can kaybına yol açtı. Lualaba Eyaleti İçişleri Bakanı Roy Kaumba Mayonde, olayda 32 kişinin hayatını kaybettiğini ve göçük altında daha fazla kişinin kalmış olması ihtimaline karşı çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

BAKAN VE HEYETİNİ TAŞIYAN UÇAK ALEV ALDI

Ülke maden faciasının şokunu atlatamamışken bir korkutan haber daha geldi. Göçük yaşanan madene inceleme yapmak için giden Maden Bakanı ve heyetini taşıyan uçak büyük tehlike atlattı.

YOLCULAR GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

Uçak, Lualaba bölgesindeki Kolwezi Havalimanı'na iniş yaparken pistten çıktı. Uçakta yangın çıkarken, nbakan ve heyeti güvenli şekilde tahliye edildi. Kazada ölü veya yaralı olmadığı açıklandı.