Haberler

Hamaney'in konutunda silah sesleri! ABD'den önce tetiğe bastılar

Hamaney'in konutunda silah sesleri! ABD'den önce tetiğe bastılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ile İran arasındaki gerilim devam eden müzakere görüşmelerine rağmen tırmanırken gündeme düşen bir iddia büyük ses getirdi. İran'da Halk Mücahitleri Örgütü'nün dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in konutuna silahlı saldırı düzenlediği öne sürüldü.

ABD ile İran arasındaki gerilim, devam eden müzakere görüşmelerine rağmen tırmanırken Tahran'da dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

SİLAH SESLERİ DUYULDU

İran'da Halk Mücahitleri Örgütü'nün (PMOI/MEK) dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in konutuna silahlı saldırı düzenlediği öne sürüldü. Sosyal medyada ve bazı muhalif kaynaklarda yer alan paylaşımlarda, pazartesi günü Tahran'da Hamaney'in ikametgahının bulunduğu bölge çevresinde silah sesleri duyulduğu öne sürüldü.

KONUTA GİDEN YOLLAR KAPATILDI

İddialara göre, güvenlik güçleri olayın ardından bölgede geniş çaplı önlem aldı ve konuta giden yolları kapattı. Ancak İran resmi makamlarından saldırıya ilişkin herhangi bir doğrulama gelmedi. Devlet medyası da konuya dair açıklama yayımlamadı.

TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMLANIYOR

Halk Mücahitleri Örgütü ise iddialarla ilgili resmi bir üstlenme açıklaması yapmadı. Örgüt, uzun yıllardır İran yönetimine karşı muhalif faaliyetleriyle biliniyor. Tahran yönetimi ise MEK'i terör örgütü olarak tanımlıyor.

Kaynak: Haberler.com
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
Dizi yayınlandı, Masumiyet Müzesi doldu taştı

Dizi yayınlanır yayınlanmaz uzun kuyruklar oluştu
Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı

6 ay önce evlenen genç çiftin hayalleri yarım kaldı
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
İki haftada 400 erkekle birlikte olmuştu! Hamile olduğunu açıkladı

400 erkekle birlikte olmuştu! Şimdiki açıklaması daha da şaşırtıcı
90+11'de gol yiyen Fenerbahçe 7 yıl sonra ilki yaşadı

90+11'de gol yiyen Fenerbahçe 7 yıl sonra ilki yaşadı