Komşudan Müslümanları ayağa kaldıracak cami kararı! Çok sayıda mescit kapatıldı

Güncelleme:
Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, resmi olarak yalnızca bir caminin bulunduğu başkent Atina'da, "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle çok sayıda mescidin kapatılacağını ve bu mescitlerin idaresini yapan göçmenlerin oturum izinlerinin iptal edileceğini söyledi.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, Mecliste yaptığı konuşmada, Atina'daki bir mescidi yöneten Bangladeşli göçmenin oturma izninin iptal edildiğini ve söz konusu ibadethanenin "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle kapatıldığını kaydetti.

"SINIR DIŞI VE OTURUM İPTALLERİ SÜRECEK"

Ayrıca Bakan Plevris, Bangladeşli göçmen hakkında sınır dışı kararı alındığını ifade etti.

Oturum izninin iptalinin gerekçesi olarak 2025'te yürürlüğe giren ve yasaları çiğneyen göçmenlerin oturum izinlerinin iptal edilmesini öngören yasayı gösteren Plevris, benzer mescit kapatma ve oturum izni iptallerinin ilgili bakanlıkların koordinasyonuyla diğer "ruhsatsız" camiler için de uygulanacağını belirtti.

MÜSLÜMANLARIN AÇTIĞI MESCİTLER RUHSATSIZ İBADETHANE STATÜSÜNDE

Yıllarca camisi olmayan tek Avrupa başkenti olan Atina'da ilk resmi cami 2020'de Votanikos semtinde açılmıştı.

On binlerce Müslümanın yaşadığı tahmin edilen kentte ibadete açık tek resmi cami olması nedeniyle, Müslümanlar kendi imkanları ile çeşitli semtlerde açtıkları mescitlerde ibadetlerine devam ediyor ancak bu mescitlerden bir kısmı bürokratik nedenlerle "ruhsatsız ibadethane" statüsünde bulunuyor.

Kaynak: AA / Dünya
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Kanuna uygun değilse kapatmak hatta yıkmak bile gerekebilir.

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Her boyayı boyadın bir tek fıstık yeşili kaldı demi.

Haber YorumlarıDeniz:

Turkiyedeki kacak kiliseler gibi degil mi?

Haber YorumlarıABİDİN BIKMAZ:

ülkemizdede bir dünya ruhsatsız kilise var biz neden kapatmıyoruz

