Komşuda tuhaf işler oluyor! Musk'ın sözünü slogan olarak haykırdılar

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 9 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi. Buna göre bu süre içinde ülkedeki 31 eyaletten 27'sinde meydana gelen gösterilerde 27 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 2 kişi hayatını kaybetti.

1203 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ülke genelinde toplam 257 noktada meydana gelen gösterilerde 64 kişi yaralandı ve 1203 kişi de gözaltına alındı. Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi. İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

SLOGAN BÜYÜK SES GETİRDİ

İran'daki protestolar devam ederken, Hamadan'ın Asadabad ilçesine bağlı Chenar köyünde protestocular tarafından atılan slogan büyük ses getirdi.

ELON MUSK'IN İFADESİ SLOGAN OLARAK ATILDI

İran lideri Hamaney'i hedef alan bir sloganla, kabaca "ne boş bir yanılsama" veya "hayallerinde bile olmaz" anlamına gelen ifadeyi haykıran protestocuların bu sözü ABD'li milyarder Elon Musk'tan esinlendikleri ortaya çıktı.

HAMANEY'E CEVAP VERMİŞTİ

Musk'ın bu ifadeleri Hamaney'in "Düşmana boyun eğmeyeceğiz" şeklindeki paylaşımına yanıt olarak kullandığı öğrenildi.