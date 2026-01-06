Komşuda tansiyon yüksek! Kapalı Çarşı esnafı protestolara katılıp 'Özgürlük' sloganı attı

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 9 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi. Buna göre bu süre içinde ülkedeki 31 eyaletten 27'sinde meydana gelen gösterilerde 27 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 2 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde toplam 257 noktada meydana gelen gösterilerde 64 kişi yaralandı ve 1203 kişi de gözaltına alındı. Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi. İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

KAPALI ÇARŞI ESNAFI DA PROTESTOLARA KATILDI

İran'da protestolar sürerken bugün bölgede sıcak bir gelişme daha yaşandı. Tahran Kapalı Çarşısı'ndaki esnaf, ülke çapındaki grevin bir parçası olarak Salı günü dükkanlarını kapattı ve "özgürlük" sloganları attı.

Bu gelişme sonrasında güvenlik güçleri Tahran Kapalı Çarşısı'nda grev yapan esnafın karşısına konuşlandırıldı. Tansiyon dakikalar içinde yükselirken güvenlik güçleri bu kez esnafın grevine göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: BU PROTESTO DEĞİL AYAKLANMA

Öte yandan İran İçişleri Bakanlığı, parlamentoya sunduğu bir raporda son protestoları "ayaklanma" olarak nitelendirdi ve rapor hakkında bilgilendirilen milletvekillerine göre, protestolara katılma çağrılarının yaklaşık %85'inin yabancı platformlar aracılığıyla yapıldığını belirtti.

Parlamentonun ulusal güvenlik ve dış politika komisyonu sözcüsü İbrahim Rezaei, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Akbar Pourjamshidian'ın milletvekillerine "göstericilerin hükümet binalarının yanı sıra özel ve kamu araçlarını da tahrip ettiğini" söylediğini ve "yaralananların çoğunun polis, güvenlik güçleri ve Basij üyeleri olduğunu" belirttiğini, güçlerin "itidal" gösterdiğini de sözlerine ekledi. Rezaei, bakan yardımcısının komisyona "güvenliğin sağlandığını" ve olaylardaki eğilimin "azaldığını" söylediğini, bazı milletvekillerinin ise yetkilileri "halkla konuşmaya" ve protestoların kökenlerine inmeye çağırdığını belirtti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Fars Haber Ajansı, gösterilerde 250 polis ve 45 milis gücünün (Besic) yaralandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından 2 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." demişti. Trump benzer bir açıklamayı 4 Ocak'ta tekrar etmiş ve "Eğer protestocuları öldürürlerse, İran, ABD tarafından sert bir darbe yiyecektir. Biz İran'daki gelişmeleri izliyor ve yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.