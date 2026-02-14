Haberler

Komşuda korkunç kaza! İki Türk şoför feci şekilde can verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'ın başkenti Sofya yakınlarında arızalanarak yol kenarına park eden TIR'a başka bir TIR arkadan çarptı. Kazada iki Türk şoför olay yerinde yaşamlarını yitirdi.

  • Bulgaristan'ın Sofya kentindeki otoyolda arızalı bir TIR'a arkadan çarpan başka bir TIR kazaya neden oldu.
  • Kazada iki Türk şoför hayatını kaybetti.
  • Kazada hayatını kaybeden sürücülerden birinin Enver Çavdar olduğu ve Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki otoyolda arıza nedeniyle yol kenarında duran tıra arkadan gelen başka bir TIR çarptı. Meydana gelen korkunç kazanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 Türk şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Arızalanan aracını yol kenarında kontrol ettiği sırada diğer TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücünün Enver Çavdar olduğu, Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.

CENAZELER TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Hayatını kaybeden sürücülerin cenazelerinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından hafta başında Türkiye'ye teslim edilmesinin beklendiği öğrenildi. Bulgar makamları kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, çevre yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

Merve Yaz
Haberler.com / Dünya
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım

"Onlar Türkiye'nin hasımları, dikkatli olalım"
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Sözer:

oraları da ülkeye çeviririz evelallah.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

:)) midyada pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın sonra

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

Allah rahmet eylesin bir ekmek parası için küffar elinde ölmek daha çok acıtıyor içimizi mekanın cennet olsun

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı

Suriye'de YPG'nin kaybettiğini en iyi kanıtlayan gelişme
Göle dönen yolda kano ile ilerledi

Yol göle döndü, yaptığıyla ağızları açık bıraktı
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Gece 03.30'da gönderdiği Thomas Reis'in yerine bakın kimi getirdi
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı

Suriye'de YPG'nin kaybettiğini en iyi kanıtlayan gelişme
Göle dönen yolda kano ile ilerledi

Yol göle döndü, yaptığıyla ağızları açık bıraktı
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor

Sarsıcı detayları açıkladı: Münasebetsiz ilişkiler, 3 kilo kokain...