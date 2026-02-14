Komşuda korkunç kaza! İki Türk şoför feci şekilde can verdi
Bulgaristan'ın başkenti Sofya yakınlarında arızalanarak yol kenarına park eden TIR'a başka bir TIR arkadan çarptı. Kazada iki Türk şoför olay yerinde yaşamlarını yitirdi.
- Kazada hayatını kaybeden sürücülerden birinin Enver Çavdar olduğu ve Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki otoyolda arıza nedeniyle yol kenarında duran tıra arkadan gelen başka bir TIR çarptı. Meydana gelen korkunç kazanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 Türk şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.
Arızalanan aracını yol kenarında kontrol ettiği sırada diğer TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücünün Enver Çavdar olduğu, Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.
CENAZELER TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK
Hayatını kaybeden sürücülerin cenazelerinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından hafta başında Türkiye'ye teslim edilmesinin beklendiği öğrenildi. Bulgar makamları kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, çevre yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.