Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kolombiya'nın Narino'sunda yasa dışı altın madenindeki göçükte 14 kişi öldü, 7 yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kolombiya'nın Narino'sunda yasa dışı altın madenindeki göçükte 14 kişi öldü, 7 yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kolombiya'nın Narino yönetim bölgesinde yasa dışı altın madeninde meydana gelen göçükte 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Narino Valisi Luis Alfonso Escobar, ailelerle dayanışma içinde olduklarını, önceliğin yaşamı korumak olduğunu söyledi.

KOLOMBİYA'da yasa dışı altın çıkarılan madende meydana gelen göçükte 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kolombiya'nın Narino yönetim bölgesine bağlı, El Chambero ve Bellavista yerleşimleri arasındaki madende göçük meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, madende yasa dışı altın çıkarıldığını belirterek, 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

Narino Valisi Luis Alfonso Escobar, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içinde olduklarını kaydederek, "Önceliğimiz yaşamı korumak, ailelerimizin yanında olmak ve bu acı acil durum karşısında zamanında müdahale sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 224 sitede yayınlandı.
Alberta'nın Kanada'dan ayrılık sürecini başlatabilecek referandumda oylama başladı

Petrol ve doğal gaz zengini bölge ayrılık için sandık başında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Justin Bieber'in eski sevgilisi Avustralyalı model 34 yaşında hayatını kaybetti

Acı haber ailesinden geldi: Ünlü şarkıcının eski sevgilisi öldü
Göğüs dekolteli kıyafetle kiliseye girmek istedi, görevliler izin vermedi

Bu kıyafetle kiliseye girmeye kalktı! Anında uyarı geldi

Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama

AVM'yi tahliye ettiren protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
ABD Başkanı Donald Trump: Paris yakında Müslüman bir şehir olacak

Trump: Paris yakında Müslüman bir şehir olacak
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı

Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı! Suçlama hayli çarpıcı
İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük

Türk donanması dünyanın dilinde: Çok, çok büyük
Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte

Eski eşi ve oğlu tutuklanan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama