Kolombiya, İsrail Diplomatlarını Sınır Dışı Edecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından ülkedeki tüm İsrailli diplomatların sınır dışı edileceğini ve serbest ticaret anlaşmasının feshedileceğini duyurdu.

KOLOMBİYA Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Kolombiya'daki tüm diplomatlarını sınır dışı edeceklerini bildirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kolombiya'daki tüm İsrailli diplomatların ülkeden sınır dışı edileceğini duyurdu. Petro, "Elimizdeki bu bilgi doğruysa, bu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından işlenen bir başka uluslararası suç anlamına gelir. İsrail ile serbest ticaret anlaşması derhal feshedilecektir. Kolombiya'daki tüm İsrail diplomatik heyeti sınır dışı edilecektir" ifadelerini kullandı.

