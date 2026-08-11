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Kolombiya'da 7.4 Büyüklüğünde Deprem: Ulusal Afet Durumu İlan Edildi

Kolombiya'da 7.4 Büyüklüğünde Deprem: Ulusal Afet Durumu İlan Edildi
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Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından hükümet, Ulusal Afet Durumu ilan etti. Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella yönetimi, acil müdahale, arama kurtarma ve iyileştirme çalışmalarını koordine etmek için bütçe ve hukuki mekanizmaları devreye soktu.

KOLOMBİYA'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından hükümet, 'Ulusal Afet Durumu' ilan etti.

Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından hükümet açıklama yaptı. Ülkede 7 Ağustos'ta göreve başlayan Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella hükümeti, deprem nedeniyle 'Ulusal Afet Durumu' ilan edildiğini duyurdu. Bu kararla acil müdahale, arama kurtarma ve iyileştirme çalışmalarında kurumsal koordinasyonun güçlendirileceği, bütçe ile hukuki mekanizmaların devreye sokulduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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