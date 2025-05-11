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Kolombiya'da Sel ve Toprak Kayması: 5 Ölü

Kolombiya'da Sel ve Toprak Kayması: 5 Ölü
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Kolombiya'nın Sabaneta kasabasında meydana gelen sel ve toprak kaymasında 5 kişi hayatını kaybetti. Yağışların neden olduğu olayda iki ev yıkıldı ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

KOLOMBİYA'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Sabaneta kasabasında yaşanan sel ve toprak kaymasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 2 ev yıkıldı ve aynı aileden çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarının ardından 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sabaneta Belediye Başkanı Alder Cruz, yaptığı açıklamada, kaç kişinin toprak altında kaldığının bilinmediğini belirterek, "Yardım kuruluşlarımız bu acil durum üzerinde çalışıyor. 3'ü kadın, 2'si erkek olmak üzere 5 kişinin cansız bedenleri, Venancio Diaz Diaz Hastanesine götürüldü" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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