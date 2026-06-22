Kolombiya'da Trump'ın Desteklediği Sağcı Aday Seçimi Kazandı

(ANKARA) - Kolombiya'da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, sağcı aday Abelardo de la Espriella, ilk sayım sonuçlarına göre seçimi kıl payı kazandı.

Oyların yüzde 99'undan fazlasının sayıldığı seçimde, de la Espriella oyların yaklaşık yüzde 49,7'sini alırken, solcu aday ve mevcut Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun yakın müttefiki Iván Cepeda yüzde 48,7'de kaldı.

Henüz resmi sonuçların açıklanmadığını belirten Cepeda, yenilgiyi kabul etmediğini, nihai sayım ve doğrulama süreci tamamlandıktan sonra resmi sonuçları tanıyacaklarını söyledi.

Destekçilerine hitap eden de la Espriella, "Bugün ülkemiz için yeni bir dönem başlıyor. Bu değişim, büyük, güvenli ve müreffeh bir Kolombiya'ya inanan milyonlarca vatandaşın demokratik iradesiyle şekillendi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazandı, hem de büyük farkla" ifadelerini kullandı.

SERT GÜVENL İ K POL İTİ KALAR I NA DÖNÜŞ S İ NYAL İ

Avukat ve iş insanı olan de la Espriella daha önce herhangi bir siyasi görev üstlenmedi. Kendisini "El Tigre" (Kaplan) olarak tanıtan de la Espriella, seçim kampanyasında yasa dışı silahlı gruplara, uyuşturucu kaçakçılığına ve organize suça karşı sert askeri önlemler vaat etti.

Mevcut Devlet Başkanı Petro'nun silahlı gruplarla müzakereye dayanan "toplam barış" politikasını başarısız bulan de la Espriella, göreve gelmesi halinde bu gruplarla görüşmeleri sona erdireceğini açıkladı.

Espriella ayrıca ABD ile güvenlik iş birliğini artırmayı, ülkenin ormanlık bölgelerinde yüksek güvenlikli mega hapishaneler inşa etmeyi, devletin küçültülmesini ve sağlık sisteminde reform yapılmasını planladığını duyurdu.

TART I ŞMA LI SEÇ İ M SONUÇLAR I

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ülkede gerilim yükseldi. Muhalif gruplar sonuçlara itiraz ederken, ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de protestocular ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Gösteriler sırasında bazı protestocuların ABD bayraklarını yaktığı, polisin ise kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı aktarıldı.

Devlet Başkanı Gustavo Petro da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ön sayım sonuçlarına dayanarak hiçbir adayın henüz "seçilmiş devlet başkanı" ilan edilemeyeceğini ifade ederek, oy sayım sisteminin bağımsız şekilde denetlenmesini talep etti. Petro, bazı sandıklarda usulsüzlük yaşandığını kaydetti.

Trump'ın açık desteğini alan de la Espriella'nın 2023'ten beri ABD vatandaşlığı da bulunuyor. Trump, seçim öncesinde de la Espriella'nın "yasa dışı göçü durduracağını, suç ve uyuşturucuyla mücadele edeceğini ve hukuk düzenini yeniden tesis edeceğini" söylemişti. Espriella'nın seçilmesinin ABD-Kolombiya ilişkilerinde yeni bir dönemin önünü açabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: ANKA