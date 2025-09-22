Haberler

Kolombiya'da Maden Göçüğünde 7 Madencinin Cansız Bedeni Bulundu

Kolombiya'da Maden Göçüğünde 7 Madencinin Cansız Bedeni Bulundu
Kolombiya'nın Cauca bölgesinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte 7 madencinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, madencilerin oksijen yetersizliğinden yaşamını yitirdiğini bildirdi.

KOLOMBİYA'da 12 Eylül'de altın madeninde meydana gelen göçüğün altında kalan 7 madencinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kolombiya'nın Cauca bölgesine bağlı Santander de Quilichao'daki bir altın madeninde 12 Eylül'de göçük meydana geldi. Göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 9'uncu gününde 7 madencinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Yetkililer, ilk belirlemeler göre, madencilerin oksijen yetersizliği sebebiyle yaşamını yitirdiklerini duyurdu.

Kolombiya Ulusal Madencilik Ajansı verilerine göre, 2024'te maden kazaları nedeniyle 124 kişi hayatını kaybetti. Bu yılın temmuz ayı itibarıyla ise yaşamını yitirenlerin sayısının 65'e ulaştığı kaydedildi.

