Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu yapılacak

KOLOMBİYA'da seçmenler, bugün düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy kullanacak.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella ile sol ittifak adayı Ivan Cepeda karşı karşıya gelecek. Seçimi kazanması halinde ABD ve İsrail ile ilişkileri güçlendireceğini vadeden de la Espriella, 10 mega hapishane inşa etme ve silahlı örgütlere karşı kapsamlı mücadele yürütme sözü verdi. Sol görüşlü rakibi Cepeda ise sosyal politikalara öncelik vereceğini kaydederek, yoksullukla mücadele ve gelir eşitsizliğinin azaltılması için çalışacağını söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, 'Kaplan' lakabıyla tanınan Espriella'ya destek vererek, Kolombiyalı seçmenlere sandığa giderek oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek ülkenin iç işlerine müdahale olarak değerlendirdi. Petro, Kolombiyalı seçmenlere özgür iradeleriyle sandığa gitmeleri ve herhangi bir dış etki altında kalmadan oy kullanmaları çağrısı yaptı.

Seçimi kazanan aday, 7 Ağustos'ta görevi Cumhurbaşkanı Petro'dan devralacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı