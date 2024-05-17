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Kolombiya'da hapishane müdürü aracında infaz edildi

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Kolombiya'da çetelerin taleplerini yerine getirmeyen hapishane müdürü otomobiliyle seyir halindeyken düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Zanlıların derhal yakalanması talimatını veren Cumhurbaşkanı Gustavo Petro "Güvenlik konseyi olağanüstü toplanacak. Tüm cezaevlerinde yeni tedbirlerin alınması için gerekli çalışmalar yapılacak" dedi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki La Madelo Hapishanesi Müdürü Elmer Fernandez özel aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

CUMHURBAŞKANI PETRO TALİMATI VERDİ

Çetelerin taleplerini yerine getirmediği için ölüm tehditleri aldığı ortaya çıkan Fernandez'in ölümü sonrası Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Kolombiya'da hapishane müdürü aracında infaz edildiElmer Fernandez.

"FERNANDEZ ALÇAKÇA ÖLDÜRÜLDÜ"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı kınayan Petro, zanlıların derhal yakalanması talimatını verdi. Fernandez'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Petro, "Güvenlik konseyi olağanüstü toplanacak, Fernandez, alçakça öldürüldü. Tüm cezaevlerinde yeni tedbirlerin alınması için gerekli talimatları verdim" ifadesini kullandı.

Kolombiya'da hapishane müdürü aracında infaz edildi

"CAN GÜVENLİKLERİNİ SAĞLAYIN"

Muhalefet partileri ise hükümetten hapishane müdürlerinin can güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Kolombiya Dünya Haberler

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