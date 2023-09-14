Kolombiya'da Ekvadorlu çete liderinin cesedi çalındı

Kolombiya'da öldürülen Ekvadorlu çete lideri Junior Roldn'ın cesedi defnedildiği Kolombiya'daki mezarlıktan çalındı.

Kolombiya'da 6 Mayıs'ta ölü bulunan Ekvadorlu çete lideri Junior Roldn'ın cenazesi defnedildiği Kolombiya'nın Envigado kasabasında bulunan mezarlıktan çalındı. Kolombiya polisi, Salı günü mezarlığın kapısının açık bulunmasının ardından mezarlıkta arama çalışmalarına başladı. Cenazelerin konulduğu duvardaki bölmelerden birinin kapağının açık olduğu belirlendi. Yapılan inceleme sonucu kapısı açık bulunan bölmenin Roldn'a ait olduğu tespit edildi. Polis açıklamasında, gece saatlerinde mezarlığa girenlerin Roldn'ın cesedini aldığı kaydedildi. Konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, hırsızların asıl amaçlarının bilinmediği aktarıldı.

Los Choneros adlı çetenin ikinci ismi olarak bilinen Ekvadorlu Junior Roldn, Ekvador'da gerçekleştirdiği terör olayları ile tanınıyor. İki kez uğradığı saldırının ardından Kolombiya'ya kaçan çete lideri, ülkenin Antioquia eyaletinde 6 Mayıs'ta başından vurularak öldürülmüştü. Ağaçlık alanda bulunan Roldn'ın cesedi, herhangi biri tarafından teslim alınmamasının ardından Envigado kasabasındaki bir mezarlığa gömülmüştü. Polis, çete liderinin saklanırken yanına aldığı yüklü miktardaki parayı çalmak isteyen koruması tarafından öldürülmüş olabileceği üzerinde durmuştu. - BOGOTA