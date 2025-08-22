Kolombiya'da Bombalı Saldırı: 6 Ölü, 60 Yaralı

Kolombiya'da Bombalı Saldırı: 6 Ölü, 60 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya'nın Cali kentinde bir askeri hava üssü yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi yaralandı. Devlet Başkanı Gustavo Petro, saldırının sorumlusunu eski FARC lideri Ivan Mordisco olarak gösterdi.

KOLOMBİYA'nın Cali kentindeki askeri hava üssü yakınlarında bir kamyonla düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Cali kentindeki Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınlarında, bomba yüklü bir kamyonla saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 60'tan fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının sorumlusu olarak eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) bünyesindeki Estado Mayor Central (EMC) lideri Ivan Mordisco'yu işaret etti.

Cali Belediye Başkanı Alejandro Eder, bugünden itibaren şehirde 4 tondan büyük kamyonların girişine sınırlama getirileceğini bildirdi.

Ayrıca, saldırının faillerinin tespit edilmesine katkı sağlayacak kişilere para ödül verileceği duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bu nasıl bir nefret! Samsunspor maçı sonrası Yunan basınında skandal manşet

Samsunspor maçı sonrası Yunan basınında skandal manşet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne-babalar aman dikkat: Bu oyun çocuğunuzu hayattan koparabilir

Anne-babalar dikkat: Bu oyun çocuğunuzu hayattan koparabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.