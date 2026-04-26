Kolombiya'da bombalı saldırı: 14 ölü, 38 yaralı

KOLOMBİYA'nın güneybatısında düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Kolombiya'nın Cauca yönetim bölgesine bağlı Cajibio kasabasındaki Pan-Amerikan kara yolunda menfeze yerleştirilen patlayıcının, araçların geçişi sırasında infilak ettirildiği bildirildi. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiğini belirten yetkililer, saldırıda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıdan FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central'in (EMC) lideri Ivan Mordisco'yu sorumlu tuttu. Silahlı kuvvetlerden operasyonların yoğunlaştırmasını isteyen Petro, "Cajibio'daki sivilleri öldüren ve yaralayanlar teröristtir, faşisttir ve uyuşturucu kaçakçısıdır. Bu narko-terörist gruba karşı dünya çapında en üst düzeyde takip başlatılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

