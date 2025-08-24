Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Uyuşturucu Kaçakçılığına Dair Eleştiriler

KOLOMBİYA Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, askeri bir işgal için bahane olarak kullanılıyor" dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, başkent Bogota'da düzenlenen '5'inci Amazon İşbirliği Antlaşması Örgütü (OTCA) Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuştu. İsim vermeden ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararını eleştiren Petro, "Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, askeri bir işgal için bahane olarak kullanılıyor. Savunma bakanlıklarının, orduların ve Güney Amerika ile Karayipler'in polis istihbarat birimlerinin, uyuşturucu kaçakçılığına ve mafyalara karşı koordineli hareket edebilmesi kesinlikle hayatı önem taşır fakat bu yabancı müdahalelere gerekçe haline getirilmemelidir" ifadelerini kullandı.