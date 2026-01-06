Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, geniş katılımlı miting düzenleyecek

KOLOMBİYA Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına tepki olarak geniş katılımlı miting düzenleyeceklerini bildirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı'nda geniş katılımlı miting düzenleyeceklerini belirtti. Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini hedef alan suçlamalarına meydanda cevap vereceğini kaydederek, "Kolombiya bayrağını evine as. Çarşamba günü saat 16.00'da Kolombiya'nın tüm meydanlarında buluşuyoruz. Şimdi ulusal egemenliği savunma zamanı" ifadelerini kullandı.