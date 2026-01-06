Haberler

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, geniş katılımlı miting düzenleyecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, geniş katılımlı miting düzenleyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlamalarına karşılık vermek için Bogota'da geniş katılımlı bir miting düzenleyecek. Petro, Kolombiya'nın ulusal egemenliğini savunmak için halkı meydanlara davet etti.

KOLOMBİYA Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına tepki olarak geniş katılımlı miting düzenleyeceklerini bildirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı'nda geniş katılımlı miting düzenleyeceklerini belirtti. Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini hedef alan suçlamalarına meydanda cevap vereceğini kaydederek, "Kolombiya bayrağını evine as. Çarşamba günü saat 16.00'da Kolombiya'nın tüm meydanlarında buluşuyoruz. Şimdi ulusal egemenliği savunma zamanı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi

Ortalığı karıştıran iddiaların ardından böyle poz verdi
Dün geceye damga vuran kare

Dün geceye damga vuran kare
1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim

1,2 milyar TL değerindeki malikane tamamlandı! Sahibi bakın kim
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu

Öğretmen ve vaizlerin zamlı maaşları tartışma konusu oldu
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi

Ortalığı karıştıran iddiaların ardından böyle poz verdi
Stockholm'de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş

Stockholm'de Türk turistin kardan adamı olay oldu
Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak

Venezuela'da geçici başkandan Trump'ı kızdıracak imza