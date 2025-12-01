Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'a Tepki

KOLOMBİYA Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "Tamamen yasa dışı" dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'nın hava sahasının tamamen kapatılacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Kararın yasa dışı olduğunu belirten Petro, "Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün acilen toplanması gerekiyor. Venezuela hava sahasının kapatılması tamamen yasa dışıdır. Komşumuza yönelik askeri eylemler için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hiçbir yetkilendirmesi yoktur. ABD Senatosu da silahlı bir müdahaleye izin vermemiştir" ifadelerini kullandı.

Petro, Avrupa Birliği'ne seslenerek, "Venezuela'nın daha fazla demokrasiye ihtiyacı var ve demokrasi yalnızca ülkenin kendi iç güçleri ile halkının eseri olabilir. Hiçbir hava yolu şirketi, herhangi bir ülkenin hava sahasıyla ilgili yasa dışı talimatları kabul etmemelidir. Başkan Trump'a, insan uygarlığının birikimi olan uluslararası hukuk düzenine geri dönmesi çağrısında bulunuyorum. Avrupa Birliği'nden, AB ile Latin Amerika ve Karayipler arasında varılan anlaşma doğrultusunda, Venezuela uçuşlarını normalleştirmesini veya bunu yapmayan şirketleri cezalandırmasını talep ediyorum" açıklamasını yaptı.