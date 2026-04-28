Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Bombalı Saldırıda Kullanılan Patlayıcıların Ekvador'dan Gelip Gelmediğini Araştırılmasını İstedi

KOLOMBİYA Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkenin güneybatısında 20 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıların Ekvador'dan gelip gelmediğinin araştırılmasını istedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, başkent Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Petro konuşmasında, 25 Nisan'da Cauca yönetim bölgesine bağlı Cajibio kasabasındaki Pan-Amerikan kara yolunda düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Silahlı kuvvetler komutanlarına açık bir talimat veren Petro, saldırının lojistik arka planının acilen aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak, edindiği istihbari bilgiler doğrultusunda hem bu saldırıda kullanılan hem de bölgedeki silahlı çetelerin elindeki patlayıcıların Ekvador'dan gelip gelmediğinin araştırılmasını talep etti.

Ülkede 31 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuna dikkat çeken Petro, silahlı grupların siyasi süreci sabote etmeye çalıştığını savundu. Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü konumundaki Estado Mayor Central'e (EMC) bağlı grupların sivilleri bilerek hedef aldığını belirten Petro, uyuşturucu kartellerinin korku iklimi yaratarak seçimleri sabote etmeyi ve tıpkı komşu Ekvador'da olduğu gibi Kolombiya'da da aşırı sağcı bir yönetimin başa gelmesini amaçladıklarını kaydetti.

Kolombiya'nın güneybatısındaki Cauca bölgesinde 25 Nisan'da Pan-Amerikan kara yolu üzerine yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
