Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan 'halkın gücü' mesajı

KOLOMBİYA Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Halkımın önemli bir bölümünün istediği ve saygı duyduğu cumhurbaşkanını tutuklamaya kalkarsanız halkın gücünü serbest bırakmış olursunuz" dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Trump'ın ' Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor' söyleminin ardından Petro, son ifadelerinin basına yansıdığı şekliyle olup olmadığını ve çevirilerini kontrol edeceğini, bu 'gayrimeşru tehdide' gerçekten anladıktan sonra yanıt vereceğini belirtti.

Petro, Kolombiya Cumhurbaşkanı olarak anayasanın verdiği yetkiyle ordu ile polis güçlerinin lideri olduğunu ve 'dünya tarihindeki en büyük kokain operasyonunu başlattığını' kaydetti. Uyuşturucu kaçakçılığı yapan silahlı grupların elebaşılarının yakalanması için talimat verdiğini vurgulayan Petro, "Halkımın önemli bir bölümünün istediği ve saygı duyduğu cumhurbaşkanını tutuklamaya kalkarsanız halkın gücünü serbest bırakmış olursunuz" açıklamasında bulundu.

ABD bayrağını Kolombiya bayrağının önüne koyan kamudaki her askeri ve emniyet yetkilisinin derhal kurumdan ayrılmasını emreden Petro, ülkesi için istemediği halde eline yeniden silah alabileceğini aktardı. Gayrimeşru ve narkotik suç örgütü mensubu olmadığını söyleyen Petro, Kolombiya halkından herhangi bir gayrimeşru ve şiddet içeren girişime karşı kendisini savunmasını istediğini ifade etti.