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Kolombia'daki domates festivali renkli görüntülere sahne oldu

Kolombia'daki domates festivali renkli görüntülere sahne oldu

Dünya Haberleri

Kolombiya'da geleneksel olarak düzenlenen "The Great Tomatina Colombiana" adlı domates festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Başkent Bogota'nın Sutamarchan ilçesinde düzenlenen festivale katılan yüzlerce kişi, bölgeye kamyonlarla getirilen yaklaşık 35 ton domatesi birbirlerine fırlatarak eğlendi. Kolombiya'nın Stumarchan kentinde "Tomatina" festivalinde bir araya gelen yüzlerce kişi, bölgedeki çiftçiler tarafından bağışlanan 35 ton bozuk domatesi birbirlerine fırlatarak ortalığın kısa sürede kıpkırmızı kesilmesine neden oldu.

Festival için oluşturulan bölgeye kamyonlarla getirilen domateslerin çimlerin üzerine dökülmesinin ardından başlangıç düdüğüyle birlikte alana koşan kalabalık, ellerine geçirdikleri domatesleri birbirlerine fırlatmaya başladı.

Hızını alamayan bazı katılımcılar, domates içine balıklama atlayarak kırmızıya büründü.

Tazyikli su sıkıldı

Etkinliğin sonunda domateslerin tamamı salçaya dönüşürken kavgacıların kıyafetlerine yapışmış ezik domatesler, görevliler tarafından sıkılan tazyikli suyla temizlendi.

Latin müziği eşliğinde dans edip birbirlerine domates fırlatan turistler de eğlenceli anlar yaşadı.

Ülkenin en büyük domates üretim merkezi olan kasabada düzenlenen festival çiftçilerin emeğini takdir etmek için düzenleniyor.

Kaynak: AA / Dünya

Domates Festivali Kolombiya Dünya Haberler

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