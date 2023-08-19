Köln Başpiskoposluğunda İş Bilgisayarlarında Porno İzleme Skandalı

Köln başpiskoposluğunda çalışan din görevlileri ve personelin, iş için kullandıkları bilgisayarlarda porno içerik izlemeye kalkıştıkları bildirildi. Kurumun iletişim teknolojisi güvenlik sistemlerini test ettiği sırada yasaklı sitelerin görüntülenme girişimleri tespit edildi. Skandalın ardından başpiskoposluk açıklama yaparak suç işlenmediğini belirtti.

Köln başpiskoposluğunda çalışan din görevlileri ve personelin, iş için kullandıkları bilgisayarlarda porno içerik izlemeye kalkıştıkları bildirildi.

Alman medyasında çıkan haberlere göre, kurumun iletişim teknolojisi güvenlik sistemlerini bir ay boyunca test ettiği sırada bine yakın yasaklı siteyi görüntüleme girişimi tespit edildi.

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi, bu tür faaliyetleri tespit edilen 15 kişi arasında en az bir üst düzey din görevlisi de bulunduğunu yazdı.

Başpiskoposluk "konunun zorluğunun farkında olduğunu" ancak herhangi bir suç işlenmediğini söyledi.

Ancak başpiskoposluk bilgisayarlarında uyuşturucu ve şiddet içerikli materyallere erişim gibi, porno izlemek de yasak.

Kölner Stadt-Anzeiger'e göre şüpheli faaliyetlerin büyük çoğunluğu porno sitelerle ilgili.

Başpiskoposluk BBC'ye yaptığı açıklamada, söz konusu bilgilerin, iletişim teknolojisi güvenliğinin "risk teşkil eden (şiddet, pornografi, uyuşturucu vb.)" sitelere erişimi engellemeyle ilgili rutin bir kontrol sırasında derlendiğini söyledi.

Başpiskoposluk, söz konusu web sitelerindeki "spesifik içeriğe ilişkin bir değerlendirme yapılmadığını" ancak "suç teşkil eden davranışlara ilişkin herhangi bir belirti bulunmadığını" kaydetti.

Geçen yıl yapılan güvenlik testlerinin, personel ya da din adamlarının davranışlarını araştırmaya yönelik olmadığı belirtildi.

Almanya'daki Katolik Kilisesi'ne ait Katholisch.de adlı internet sitesi, tespit edilen 15 kişi arasında dini görevlisi olmayan bir kişinin "suç teşkil eden bir içerik" şüphesiyle ayrıca soruşturulduğunu bildirdi.

Köln başpiskopos yardımcısı Guido Assmann, başpiskoposluğun iş bilgisayarlarında yasaklı içeriğe ulaşmaya çalışan personel sorununun "farkında" olduğunu, ancak "güvenlik sistemlerinin etkili olmasından memnuniyet duyduğunu" söyledi.

Art arda skandallar

İki milyondan fazla üyesiyle Almanya'nın en büyük başpiskoposluğu son dönemlerde bir dizi skandalla sarsıldı.

2021 yılında yayımlanan bir rapor, 1975-2018 yılları arasında Köln başpiskoposluk bölgesinde 200'den fazla tacizci ve çoğu 14 yaşın altında olmak üzere 300'den fazla mağdurun bulunduğunu ortaya koymuştu.

Haziran ayında polis, bir çocuk hayır kurumunu yöneten rahip Winfried Pilz'in tacizine ilişkin soruşturmada yalancı şahitlik yapmakla suçlanan Köln Başpiskoposu Rainer Maria Woelki'ye yönelik bir soruşturma kapsamında başpiskoposluk binasına baskın düzenledi. Pilz 2019 yılında ölmüştü.

Başpiskoposluk, Woelki'ye yönelik suçlamaların kanıtlanması ya da çürütülmesi gerektiğini söyledi.

Woelki geçen yıl Papa'ya istifasını sunmuştu. Vatikan, istifayı kabul edip etmeme konusunda henüz karar vermedi.