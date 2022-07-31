Kocasıyla ilişkisinden hamile kalamayan kadının ultrasonundaki görüntü hastaneyi ayağa kaldırdı

Boston'da yaşayan 35 yaşındaki Ashley Ness, eşiyle birlikte mutlu bir evlilik sürüyordu. Çift artık çocukları olması gerektiğine karar verdi ve çocuk yapmak için harekete geçti. Ancak Ness bir türlü hamile kalamıyordu. Doktora gittiğinde ise hormonel sorunları olduğu söylendi.

YİNE DE PES ETMEDİLER

Tüm olumsuzluklara rağmen umudunu kaybetmeyen çift, çocukları olma umuduyla yaşamaya devam etti. Bir gün bazı rahatsızlıklar hisseden Ness ultrason için doktora gittiğinde ise hayatının en büyük şokunu yaşadı.

TEK VE ÇİFT YUMURTA İKİZLERİNE HAMİLE KALDI

Doktor da gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşıyordu. Çünkü neredeyse 10 milyon doğumda 1 gerçekleşen bir olay yaşanmıştı. Tek ve çift olmak üzere iki kız iki de erkek çocuğuna hamile kalan Ness, aldığı haber karşısında büyük bir mutluluk yaşadı.

HASTANE ÖZEL GÖZETİME ALDI

Doktorun doğum için 'yüksek riskli' raporu vermesinin ardından Ness de hastanede özel gözetime alındı. Hamilelik süreci başarılı geçen kadın, önceki günlerde bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucağına almayı başardı.