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Kocasıyla ilişkisinden hamile kalamayan kadının ultrasonundaki görüntü hastaneyi ayağa kaldırdı

Kocasıyla ilişkisinden hamile kalamayan kadının ultrasonundaki görüntü hastaneyi ayağa kaldırdı

Kocasıyla mutlu bir evliliği olan ancak bir türlü hamile kalamayan Ashley Ness isimli kadın, rutin ultrason çektirmek için hastaneye gitti. Ultrasonda çift ve tek yumurta ikizi olmak üzere 4 çocuğa hamile kaldığı ortaya çıkan Ness, bu durumun 10 milyon gebelikte 1'i olması nedeniyle hastanenin özel gözetimi altına alındı.

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Boston'da yaşayan 35 yaşındaki Ashley Ness, eşiyle birlikte mutlu bir evlilik sürüyordu. Çift artık çocukları olması gerektiğine karar verdi ve çocuk yapmak için harekete geçti. Ancak Ness bir türlü hamile kalamıyordu. Doktora gittiğinde ise hormonel sorunları olduğu söylendi.

Tüm olumsuzluklara rağmen umudunu kaybetmeyen çift, çocukları olma umuduyla yaşamaya devam etti. Bir gün bazı rahatsızlıklar hisseden Ness ultrason için doktora gittiğinde ise hayatının en büyük şokunu yaşadı.

Kocasıyla ilişkisinden hamile kalamayan kadının ultrasonundaki görüntü hastaneyi ayağa kaldırdı

Doktor da gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşıyordu. Çünkü neredeyse 10 milyon doğumda 1 gerçekleşen bir olay yaşanmıştı. Tek ve çift olmak üzere iki kız iki de erkek çocuğuna hamile kalan Ness, aldığı haber karşısında büyük bir mutluluk yaşadı.

Kocasıyla ilişkisinden hamile kalamayan kadının ultrasonundaki görüntü hastaneyi ayağa kaldırdı

Doktorun doğum için 'yüksek riskli' raporu vermesinin ardından Ness de hastanede özel gözetime alındı. Hamilelik süreci başarılı geçen kadın, önceki günlerde bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucağına almayı başardı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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