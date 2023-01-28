Kocasıyla birlikte olurken yakaladığı kadını çırılçıplak soyup 5 dakika boyunca dövdü

Tayland'ın Phuket kentinde aldatıldığından şüphelenen kadın, takip ettiği kocasını genelevde uygunsuz şekilde yakaladı. Öfkeden deliye dönen kadın, kocasının birlikte olduğu kadını çırılçıplak soyup 5 dakika boyunca dövdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Tayland'ın Phuket şehrinde meydana gelen olayda bir kadın, kocasının cep telefonunda bulduğu fotoğraflardan şüphelenerek eşini bir geneleve kadar takip etti.

İÇERİYE GİRİP ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Kocasının geneleve girdiğini görünce öfkeden deliye dönen kadın, içeriye girerek ortalığı birbirine kattı. Aldatan koca o sırada çoktan mekandan ayrılırken, deliye dönmüş kadın ise eşiyle cinsel ilişkiye giren çıplak haldeki hayat kadınına saldırdı.

5 DAKİKA BOYUNCA DARBETTİ

Görüntülerde öfkeli kadının, genç kadının havlusunu nasıl yırttığı ve beş dakikadan fazla bir süre şiddetli tekmeler ve tokatlar attığı görülüyor.

DEFALARCA AF DİLESE DE DURMADI

Yine görüntülerde genç kadının defalarca özür dilediği ve "Eşin olduğunu bilmiyordum", "Onu görmeyi bırakacağım" diyerek af dilediği duyuluyor. Buna rağmen öfkeli kadın şiddet uygulamaya devam etti.