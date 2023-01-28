Kocasıyla birlikte olurken yakaladığı kadını çırılçıplak soyup 5 dakika boyunca dövdü
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Tayland'ın Phuket kentinde aldatıldığından şüphelenen kadın, takip ettiği kocasını genelevde uygunsuz şekilde yakaladı. Öfkeden deliye dönen kadın, kocasının birlikte olduğu kadını çırılçıplak soyup 5 dakika boyunca dövdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Tayland'ın Phuket şehrinde meydana gelen olayda bir kadın, kocasının cep telefonunda bulduğu fotoğraflardan şüphelenerek eşini bir geneleve kadar takip etti.
Kocasının geneleve girdiğini görünce öfkeden deliye dönen kadın, içeriye girerek ortalığı birbirine kattı. Aldatan koca o sırada çoktan mekandan ayrılırken, deliye dönmüş kadın ise eşiyle cinsel ilişkiye giren çıplak haldeki hayat kadınına saldırdı.
Görüntülerde öfkeli kadının, genç kadının havlusunu nasıl yırttığı ve beş dakikadan fazla bir süre şiddetli tekmeler ve tokatlar attığı görülüyor.
Yine görüntülerde genç kadının defalarca özür dilediği ve "Eşin olduğunu bilmiyordum", "Onu görmeyi bırakacağım" diyerek af dilediği duyuluyor. Buna rağmen öfkeli kadın şiddet uygulamaya devam etti.