Klozette akla bile gelmeyecek sinsi virüs tehlikesi! Önce diş fırçasına sıçrıyor, sonra da ağza giriyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Klozette akla bile gelmeyecek sinsi virüs tehlikesi! Önce diş fırçasına sıçrıyor, sonra da ağza giriyor

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
 - Güncelleme:
Klozette akla bile gelmeyecek sinsi virüs tehlikesi! Önce diş fırçasına sıçrıyor, sonra da ağza giriyor

Bilim insanları, artık hemen hemen herkesin evinde bulunan klozetlerle ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Tuvalette sifon çekilmesinin ardından klozet kapaklarının kapanması gerekliliğine vurgu yapan bilim insanları, aksi takdirde ortaya çıkacak virüslerin önce diş fırçasına oradan da insanların ağzına geçeceğini ifade etti.

İnsan sağlığı açısından en dikkat edilmesi gereken yerlerin başında tuvaletler geliyor. Yeteri kadar temiz olmadıkları durumlarda birçok hastalığa neden olan tuvaletlerin düzenli şekilde temizlenmesi öneriliyor.

KLOZETTEKİ SİNSİ TEHLİKE

Bilim insanları, neredeyse kimsenin aklına gelmeyecek sinsi bir tehlikeye dikkat çekti. Lavaboya girildikten sonra klozet kapağının kapatılmasının önemine değinen bilim insanları, aksi takdirde klozetten çok sayıda partikülün sıçrayacağını söyledi.

DİŞ FIRÇASINDAN AĞZA GEÇİYOR

Uzmanlar, açık klozetten fırlayan partiküllerin önce diş fırçasına daha sonra da bu yolla insanların ağzına geçeceğini savunuyor. Bu nedenle hastalık yapabilecek virüslere karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuluyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Bilim İnsanı Teknoloji Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title